Chamba News: चंबा में 250 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की पेंशन पर रोक

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विभाग ने किया स्पष्ट, ई-केवाईसी पूरी होने पर ही होगा पेंशन का भुगतानपंकज सलारियाचंबा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाने वाले जिले के 250 लाभार्थियों की पेंशन पर रोक लगा दी गई है। कल्याण विभाग ने ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित रहने के कारण यह कार्रवाई की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही उनकी पेंशन का भुगतान किया जाएगा।जिले में 53 हजार से अधिक लोग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इनमें वृद्ध, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग और अन्य पात्र लाभार्थी शामिल हैं। सरकार की ओर से इन योजनाओं के तहत पात्र लोगों को हर माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक संबल देना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता उपलब्ध करवाना है।पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। विभाग की ओर से समय-समय पर लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। बावजूद इसके 250 लाभार्थियों की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके चलते इनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया गया है। उधर, जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले 250 पेंशनधारकों की पेंशन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी पूरी होने से पहले पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित लाभार्थियों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवाने का आह्वान किया है।ई-केवाईसी के बाद मिलेगा लंबित भुगतानविभाग के अनुसार लाभार्थी जैसे ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे, उनकी पेंशन नियमानुसार बहाल कर दी जाएगी। इसके साथ ही ई-केवाईसी पूरी होने के बाद लंबित पेंशन राशि का भुगतान भी नियमों के तहत किया जाएगा। विभाग ने लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे बिना देरी किए अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवाएं, ताकि उन्हें पेंशन का लाभ नियमित रूप से मिलता रहे।