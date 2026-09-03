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Chamba News: लंबित वित्तीय देनदारियों पर पेंशनरों में रोष

Fri, 04 Sep 2026 04:47 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:47 AM IST
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Pensioners angry over pending financial liabilities
चंबा। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक प्रधान लेखराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान न होने और मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिए जाने पर सरकार के प्रति रोष जताया गया।
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पेंशनरों ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मांगों और लंबित भुगतान को लेकर दिए गए आश्वासनों के बावजूद अभी तक देनदारियों का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि करीब 15 प्रतिशत डीए की राशि भी लंबित है, जिसका जल्द भुगतान किया जाना चाहिए।
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पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर चंबा सहित प्रदेशभर के पेंशनर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। 70 से 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ पेंशनरों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन उग्र किया जा सकता है। चंबा जिले के पेंशनरों ने मांगों के समर्थन में संघर्ष जारी रखने की बात कही।
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