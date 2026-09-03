Chamba News: लंबित वित्तीय देनदारियों पर पेंशनरों में रोष

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पेंशनरों ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मांगों और लंबित भुगतान को लेकर दिए गए आश्वासनों के बावजूद अभी तक देनदारियों का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि करीब 15 प्रतिशत डीए की राशि भी लंबित है, जिसका जल्द भुगतान किया जाना चाहिए।पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर चंबा सहित प्रदेशभर के पेंशनर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। 70 से 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ पेंशनरों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन उग्र किया जा सकता है। चंबा जिले के पेंशनरों ने मांगों के समर्थन में संघर्ष जारी रखने की बात कही।