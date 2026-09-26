Chamba News: पांच घंटे के इंतजार के बाद खुली पांगी-लाहौल की राह

विज्ञापन

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

एसकेटीटी मार्ग पर यात्रियों और वाहन चालकों को करना पड़ा इंतजार, सुरक्षा के लिए रोकी गई थी आवाजाहीसंवाद न्यूज एजेंसीपांगी (चंबा)। पांगी घाटी से लाहौल जाने वाले यात्रियों को शनिवार को शांशा पुल पर करीब पांच घंटे इंतजार करना पड़ा। शांशारी-किलाड़-थिरोट-टांडी (एसकेटीटी) मार्ग पर स्थित शांशा पुल पर आवश्यक मरम्मत के लिए दोपहर एक बजे से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने मरम्मत कार्य पूरा करने के बाद पुल को फिर वाहनों के लिए खोल दिया।लाहौल-पांगी मार्ग घाटी के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। रोजमर्रा के काम और जरूरी सामान की आवाजाही के लिए भी लोग इसी मार्ग पर निर्भर रहते हैं। पुल बंद रहने के दौरान यात्रियों और वाहन चालकों को निर्धारित समय तक इंतजार करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों को पहले ही मरम्मत कार्य की सूचना देकर यात्रा का समय उसी के अनुसार तय करने की सलाह दी थी। उधर, बीआरओ ने पुल पर आवश्यक मरम्मत का काम पूरा किया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया। मरम्मत के बाद पुल की स्थिति बेहतर होने और वाहनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित रहने की उम्मीद है।सुरक्षा को देखते हुए रोकी गई थी आवाजाहीएसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने बताया कि शांशा पुल पर मरम्मत कार्य के दौरान दोपहर एक बजे से यातायात बंद रखा गया था। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई थी। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पुल को वाहनों के लिए खोल दिया गया।