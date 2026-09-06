Chamba News: कचरा नहीं हटाया तो पंचायतें चुकाएंगी कीमत

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तीसरा नोटिस होगा आखिरी चेतावनी, इसके बाद जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से होगी आर्थिक कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। कचरे के ढेर नहीं हटाए और व्यवस्था नहीं सुधारी तो अब पंचायतों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।कचरा प्रबंधन में लगातार लापरवाही बरतने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने ग्राम पंचायत हरिपुर, सरोल और करियां को दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। तीनों पंचायतों को व्यवस्था सुधारने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो तीसरा नोटिस अंतिम चेतावनी होगा और फिर जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।खास बात यह है कि कार्रवाई केवल कागजी चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगी। पीसीबी अपनी रिपोर्ट तैयार कर जिलाधीश कार्यालय में जमा करवाएगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी तीसरे नोटिस के बाद पंचायतों के सामने कचरा प्रबंधन दुरुस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।एक दिन सफाई, फिर वहीं कचरे के ढेरजिले की इन तीन पंचायतों में कचरा प्रबंधन की स्थिति को लेकर पीसीबी पहले भी चिंता जता चुका है। कई स्थानों पर सफाई के बाद कुछ ही समय में सड़क के किनारे और अन्य जगहों पर दोबारा कचरा जमा हो जाता है। इससे आसपास गंदगी फैलने के साथ पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। कचरे के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। एनजीटी के दिशा-निर्देशों के तहत पंचायतों को कार्रवाई से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पीसीबी अब तक दो नोटिस जारी कर चुका है। तीसरे नोटिस के बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आने वाले 10 दिन तीनों पंचायतों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।तीन नोटिस के बाद लगेगा भारी जुर्मानापीसीबी के सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि पंचायतों को तीन नोटिस जारी होने के बाद भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। कचरा प्रबंधन को लेकर एनजीटी की ओर से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पंचायतों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।