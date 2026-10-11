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Chamba News: नवरात्र का आगाज, बाजार से त्योहारों वाली रौनक गायब

Sun, 11 Oct 2026 09:51 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 11 Oct 2026 09:51 PM IST
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Navratri begins; festive buzz missing from the markets.
बारिश और ठंड ने रोकी ग्राहकों की राह, दुकानदार करते रहे इंतजार
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नवरात्र के पहले दिन फीका रहा कारोबार, मौसम खुलने की आस
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। नवरात्र शुरू हो गए, लेकिन बाजार में त्योहारों जैसी चहल-पहल नजर नहीं आई। रविवार को बारिश और ठंड ने खरीदारी की रफ्तार थाम दी। आमतौर पर नवरात्र के पहले दिन ग्राहकों से गुलजार रहने वाली दुकानों पर सन्नाटा पसरा रहा।
बाजार में इक्का-दुक्का लोग ही जरूरी सामान खरीदने पहुंचे, जबकि दुकानदार ग्राहकों की राह ताकते रहे।
सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और बारिश के साथ ठंड बढ़ने से लोगों ने घरों से निकलने से परहेज किया। इसका सीधा असर बाजार की रौनक और कारोबार पर दिखा। त्योहार के आगमन पर दुकानदारों को ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम ने उनकी उम्मीदों को झटका दे दिया।
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नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में पूजा-अर्चना के साथ बाजारों में भी खरीदारी का माहौल रहता है। लोग पूजन सामग्री और अन्य जरूरी सामान लेने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार खराब मौसम के चलते बाजार में वैसी हलचल नहीं दिखी। दुकानों के बाहर भी ग्राहकों की भीड़ नजर नहीं आई।
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अब व्यापारियों की निगाहें आगामी दिनों के मौसम पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि बारिश थमने और मौसम साफ होने के साथ बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और नवरात्र के शेष दिनों में कारोबार रफ्तार पकड़ेगा।
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