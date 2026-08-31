Chamba News: बनीखेत जोन की खेलों में नैनीखड्ड का दबदबा, कुश्ती में बेली ने जीती ट्रॉफी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

संवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेरपुर में बनीखेत जोन की अंडर-14 छात्र वर्ग की तीन दिवसीय क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में 26 विद्यालयों के करीब 270 खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया।कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नैनीखड्ड ने पहला स्थान हासिल किया जबकि गुनियाला उपविजेता रहा। खो-खो में गुनियाला विजेता और बलेरा उपविजेता रहा। वॉलीबाल में मेल ने खिताब जीता और बाथरी दूसरे स्थान पर रहा। बैडमिंटन में नैनीखड्ड विजेता तथा बलेरा उपविजेता रहा।कुश्ती के 35 किलोग्राम वर्ग में ग्रंगड के अरुष, 38 किलोग्राम में कंडेई के मोहित, 41 किलोग्राम में नगाली के अरिहान, 44 किलोग्राम में बेली के अभय, 48 किलोग्राम में कैहल के अरुष, 52 किलोग्राम में ढलोग के सक्षम और 57 किलोग्राम में टप्पर के आरव ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीते। 75 किलोग्राम वर्ग में बाथरी के ईशान थापा विजेता रहे। कुश्ती की टीम ट्रॉफी बेली ने जीती, जबकि नगाली उपविजेता रहा। आशा कुमारी ने विद्यालय को अपनी ओर से 11 हजार रुपये की राशि भी प्रदान की।