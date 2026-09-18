Chamba News: चंबा में 2100 दीये जलाकर मनाया मोदी का जन्मदिवस

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वहीं, जिला मुख्यालय में सदर विधायक, पूर्व विधायक पवन नैय्यर, नीलम नैय्यर समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौक और आसपास के क्षेत्रों में दीप जलाए। पंचवटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। जिला मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक सहित आसपास के स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को उत्साह के साथ मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद

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चंबा/सरोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चंबा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज नरयाल की अगुवाई में राजा की सैरगाह पंचवटी सरोल में 2100 दीये प्रज्वलित किए गए।