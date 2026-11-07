Chamba News: चुराह से चार दिन से विवाहिता लापता, तलाश में जुटी पुलिस

संवाद न्यूज एजेंसीचुराह (चंबा)। चुराह क्षेत्र की ग्राम पंचायत गनेड़ के सेरू गांव की 22 वर्षीय विवाहिता चार दिन से लापता है। परिजनों और रिश्तेदारों की ओर से तलाश करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला।इसके बाद पति ने सात नवंबर को पुलिस थाना तीसा में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 87 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेरू निवासी 28 वर्षीय मेशी पुत्र चेत राम ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उनकी पत्नी एक नवंबर को बिना बताए घर से चली गई। आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं चला। पति ने आशंका जताई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से अपने साथ ले गया है। उन्होंने बताया कि पत्नी के पास मोबाइल फोन भी नहीं है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि लापता महिला की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है। संवाद