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Chamba News: रंगोत्सव में रहा मंगला स्कूल का दबदबा

Thu, 15 Oct 2026 10:37 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 15 Oct 2026 10:37 PM IST
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Mangla School dominated the Rangotsav.
मंगला (चंबा)। शिक्षा खंड हरदासपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगला के विद्यार्थियों ने रंगोत्सव 2026-27 में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया।
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विद्यार्थियों ने कोलाज मेकिंग, लोकगीत और लोकनृत्य तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। कोलाज मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों का ध्यान खींचा। वहीं, लोकगीत में मधुर प्रस्तुतियों और लोकनृत्य में शानदार प्रदर्शन के दम पर पहला स्थान अपने नाम किया। तीनों प्रतियोगिताओं में एक साथ जीत दर्ज करना विद्यालय के लिए गौरव की उपलब्धि रही। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र भारद्वाज ने इस सफलता पर सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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