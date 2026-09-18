Chamba News: डलहौजी बलोरा सड़क पर भूस्खलन, यातायात बाधित

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रात के समय मार्ग बाधित होने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।भूस्खलन की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग ने सुबह सड़क मार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मशीन और कर्मचारियों को मौके पर भेजा। कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर गिरे मलबे और पत्थरों को हटाकर मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। सड़क बहाल होने के बाद डलहौजी और बलेरा के बीच वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि मार्ग बहाल करवा दिया गया है। संवाद