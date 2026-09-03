Chamba News: वॉलीबाल के फाइनल में कोहाल ने खुशनगरी को हराया

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भटियात जोन में बैडमिंटन के फाइनल में समोट ने सिहुंता को हराकर जीत दर्ज की। वॉलीबाल के मुकाबले में कामला ने सरोह को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। चुराह जोन में वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में कोहाल ने खुशनगरी को हराकर विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि खुशनगरी की टीम उपविजेता रही। कबड्डी के फाइनल में झज्जाकोठी ने बैरागढ़ को पराजित कर खिताब जीता। यह जानकारी सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी चंबा मोहिंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न खेलों के शेष खिताबी मुकाबले शुक्रवार को आयोजित किए जाएंगे। कहा कि समापन मौके पर खिलाड़ियाें को सम्मानित किया जाएगा। विज्ञापन

भटियात जोन में बैडमिंटन के फाइनल में समोट ने सिहुंता को हराकर जीत दर्ज की। वॉलीबाल के मुकाबले में कामला ने सरोह को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। चुराह जोन में वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में कोहाल ने खुशनगरी को हराकर विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि खुशनगरी की टीम उपविजेता रही। कबड्डी के फाइनल में झज्जाकोठी ने बैरागढ़ को पराजित कर खिताब जीता। यह जानकारी सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी चंबा मोहिंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न खेलों के शेष खिताबी मुकाबले शुक्रवार को आयोजित किए जाएंगे। कहा कि समापन मौके पर खिलाड़ियाें को सम्मानित किया जाएगा।

चंबा। जिले के सरकारी स्कूलों में आयोजित जोन स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के तहत विभिन्न जोन में हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय जोन में खो-खो में लुड़डू ने लुडेरा को हराया। कबड्डी में कीड़ी ने पल्यूर को मात दी। वहीं बैडमिंटन के मुकाबले में औड़ा ने भनौता को हराया।