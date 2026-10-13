Chamba News: 18 से 21 तक पांगी दौरे पर होंगे जगत नेगी

संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी 18 से 21 अक्तूबर तक जनजातीय क्षेत्र पांगी के प्रवास पर रहेंगे। 18 अक्तूबर को वह पूर्वाह्न 11 बजे पुर्थी पहुंचेंगे और लोगों की जनसमस्याएं सुनेंगे। इसके पश्चात वह अपराह्न 12:45 बजे सेचू में जनसमस्याएं सुनेंगे। अपराह्न चार बजे किलाड़ पहुंचेंगे। उनका रात्रि ठहराव लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह किलाड़ में रहेगा।19 अक्तूबर को मंत्री पूर्वाह्न 11 बजे किलाड़ में आयोजित होने वाले सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके उपरांत अपराह्न 2:30 बजे किलाड़ में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर समीक्षा बैठक करेंगे। 20 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11 बजे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय धरवास का निरीक्षण करेंगे। यहां वह किसान मेले की अध्यक्षता करेंगे। इसके पश्चात वह शाम 6 बजे शौर पहुंचेंगे। 21 अक्तूबर को जगत सिंह नेगी रात शौर से कुल्लू के लिए प्रस्थान करेंगे।