फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   The premises resounded with cheers upon the birth of Mother Sita.

Chamba News: माता सीता के जन्म पर जयकारों से गूंजा परिसर

Wed, 14 Oct 2026 12:23 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
The premises resounded with cheers upon the birth of Mother Sita.
तेलका में रामलीला के दौरान हल जोतते राजा जनक |
तेलका (चंबा )। रामलीला युवा क्लब मंडल तेलका की ओर से आयोजित रामलीला में सीता जन्म लीला का भावपूर्ण मंचन हुआ। इस दौरान रामलीला परिसर माता सीता के जयकारों से गूंज उठा। कलाकारों ने अपनी अभिनय कला के माध्यम से माता सीता के प्राकट्य की पौराणिक कथा को जीवंत कर दिया। युवा क्लब मंडल तेलका के प्रधान धर्मेंद्र, उपाध्यक्ष मनोज राजपूत, सचिव मनोज शर्मा, सदस्य अंकित, राहुल शर्मा आदि ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार मिथिला के राजा जनक एक बार खेत में हल चला रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब राजा जनक भूमि की जुताई कर रहे थे, उसी दौरान हल का अग्रभाग धरती में स्थित एक पात्र से टकराया। वहां उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनयना ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए कन्या का नाम सीता पड़ा। माता सीता को भूमि पुत्री और जानकी के नाम से भी जाना जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed