Chamba News: चंबा में 400 पदों पर भर्ती के लिए सात से साक्षात्कार

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साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और बायोडाटा साथ लाना होगा। साक्षात्कार का पहला चरण सात अक्तूबर को सुबह 10:30 से दोपहर दो बजे तक जिला रोजगार कार्यालय चंबा, बालू में होगा। आठ अक्तूबर को उप रोजगार कार्यालय सुंडला, नौ अक्तूबर को उप रोजगार कार्यालय तीसा और 12 अक्तूबर को उप रोजगार कार्यालय डलहौजी में साक्षात्कार होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को दिल्ली में सात दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। कंपनी की ओर से दिल्ली, पुणे, गुजरात, बंगलूरू, चेन्नई, मुंबई और पंजाब में नौकरी का अवसर मिलेगा। सामान्य अभ्यर्थियों को 11 हजार रुपये प्रतिमाह हाथ में वेतन के साथ ईपीएफ और ईएसआई सुविधा मिलेगी। एक वर्षीय डिप्लोमा धारकों को 14 हजार रुपये हाथ में वेतन के साथ ईपीएफ, ईएसआई सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। संवाद

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चंबा। जिला रोजगार कार्यालय बालू की ओर से निजी कंपनी में 400 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। एफएंडबी सेवा और किचन हेल्पर के पदों के लिए 18 से 28 वर्ष आयु के 10वीं और 12वीं पास युवक-युवतियां भाग ले सकेंगे।