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साक्षात्कार... रोजगार कार्यालय बालू में निजी कंपनी की ओर से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के 200 पदों को लेकर परिसर साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी रोजगार अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने दी।

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बैठक

चर्चा : तेलका यूथ क्लब की बैठक सुबह 10 बजे खेल मैदान में होगी। इसमें लाइब्रेरी में प्रतियोगी किताबें बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी।

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कार्यकारिणी का गठन : चंबा में स्वर्णकार संघ की नई कार्यकारिणी का गठन को लेकर दोपहर 12 बजे बैठक आयोजित होगी।

खेलकूद

क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर एचपीएसईबी और हिडन हिल के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।

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शिक्षा

परीक्षा : बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में जेएनवी में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा सुबह 10:30 बजे से होगी।

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शिविर

योगाभ्यास : सरोल स्कूल में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी सुबह 8 बजे योगाभ्यास करेंगे।

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मेडिकल कॉलेज चंबा

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात