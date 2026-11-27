Chamba News: आग ने छीन लिया सर्दियों का सहारा, 1200 घास के पूले राख
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 27 Nov 2026 10:55 PM IST
विज्ञापन
तेलका (चंबा)। भजोत्रा पंचायत में आग लगने से अनीता के परिवार की सर्दियों के लिए जुटाई गई करीब 1200 बैठी घास जलकर राख हो गई। पशुओं के चारे के लिए परिवार ने मेहनत से घास जमा की थी, लेकिन आगजनी की घटना ने उसकी सारी तैयारी बर्बाद कर दी।
अब सर्दियों में पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना परिवार के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
घटना की सूचना मिलने पर पंचायत प्रधान पवन कुमार मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवार को ढांढस बंधाते हुए प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की सिफारिश की। नायब तहसीलदार तेलका अजय सिंह ने बताया कि आग से हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है। नियमानुसार राहत देने के लिए नुकसान का आकलन करवाया जाएगा। वहीं, ग्रामीणों ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। संवाद
--
विज्ञापन
अब सर्दियों में पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना परिवार के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
घटना की सूचना मिलने पर पंचायत प्रधान पवन कुमार मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवार को ढांढस बंधाते हुए प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की सिफारिश की। नायब तहसीलदार तेलका अजय सिंह ने बताया कि आग से हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है। नियमानुसार राहत देने के लिए नुकसान का आकलन करवाया जाएगा। वहीं, ग्रामीणों ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। संवाद
विज्ञापन