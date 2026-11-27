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अब सर्दियों में पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना परिवार के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।घटना की सूचना मिलने पर पंचायत प्रधान पवन कुमार मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवार को ढांढस बंधाते हुए प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की सिफारिश की। नायब तहसीलदार तेलका अजय सिंह ने बताया कि आग से हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है। नियमानुसार राहत देने के लिए नुकसान का आकलन करवाया जाएगा। वहीं, ग्रामीणों ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। संवाद