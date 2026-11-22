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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी सोमवार को दोपहर बाद शहर और धड़ोग क्षेत्र में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी एजेंसी के प्रबंधक राजमल ने दी।

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शिक्षा

हैक्थोन : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला में जिला स्तरीय हैक्थोन कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा।

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खेलकूद

क्रिकेट : चंबा चौगान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे हीडन हिल और ग्रीन वैली के बीच मैच खेला जाएगा।

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शिविर

कॅरिअर काउंसलिंग : रोजगार कार्यालय बालू में सुबह 10 बजे शिविर के दौरान युवाओं की कॅरिअर काउंसलिंग की जाएगी।

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शिविर

स्क्रीनिंग : तीसा के सकलोगा गांव में टीबी की जांच के लिए सुबह 10 बजे स्क्रीनिंग शिविर लगाया जाएगा।

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राजनीति

समस्याएं सुनेंगे : भरमौर की जगत पंचायत में एपीएमसी चेयरमैन पूर्वाह्न 11 बजे लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

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धार्मिक

नगर कीर्तन : गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर शहर में नगर कीर्तन अपराह्न 3 बजे निकाला जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर

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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।

मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।

नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।

आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।

गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।

सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।

त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।

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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

- आपातकालीन नंबर- 01899-222392

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काम की बात