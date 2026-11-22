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संवाद न्यूज एजेंसीनैनीखड्ड (चंबा)। क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की कमी के चलते स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नकदी निकालने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। नैनीखड्ड में भारतीय स्टेट बैंक का एकमात्र एटीएम बैंक समय के दौरान ही उपलब्ध रहता है।सुबह 10 से शाम पांच बजे तक चलने वाला यह एटीएम बैंक की छुट्टी के दिन बंद रहता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर लोगों को नकदी के लिए भटकना पड़ता है।स्थानीय निवासी ग्रगेश, महाशु, प्रवीण, सुधीर, धर्म सिंह और इंद्र दत्त ने नैनीखड्ड में नया एटीएम खोलने और मौजूदा एटीएम को 24 घंटे चालू रखने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पंजाब से हिमाचल में प्रवेश के प्रमुख क्षेत्र नैनीखड्ड में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शाखा करीब 30 वर्ष पुरानी है, लेकिन यहां अब तक एटीएम सुविधा शुरू नहीं की गई। इसके विपरीत बनीखेत और डलहौजी में बैंकों की ओर से यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।लोगों ने बताया कि रविवार को बाहर से आए दो वाहन चालक भी नकदी निकालने के लिए एटीएम तलाशते रहे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। दुकानदारों से ऑनलाइन भुगतान के बदले नकदी लेने का प्रयास भी सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि स्कूलों में डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूकता बढ़ाना अच्छी पहल है, लेकिन इसके साथ पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं देना भी जरूरी है। लोगों ने सहकारी बैंक प्रबंधन और प्रशासन से जल्द एटीएम सुविधा शुरू करवाने की मांग की है। उधर, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि संबंधित बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए जाएंगे कि छुट्टी वाले दिन भी एटीएम को खुला रखें, जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो।