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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर के हरदासपुरा मोहल्ले में कूड़ा एकत्रित करने की व्यवस्था में सहयोग न करने वाले 10 दुकानदारों पर नगर परिषद ने कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर निरीक्षण के दौरान सभी के चालान कर प्रत्येक से 500 रुपये जुर्माना वसूला। इस तरह कुल 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि क्षेत्र के कुछ दुकानदार नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों को कूड़ा नहीं सौंप रहे थे। इससे कचरे के उचित निस्तारण में दिक्कत आ रही थी। इस संबंध में मिल रही शिकायतों के आधार पर टीम ने कार्रवाई की।उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने दुकानों से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती की है। दुकानदारों को अपनी दुकानों से निकलने वाला कचरा उन्हीं को सौंपना चाहिए, ताकि शहर में स्वच्छता बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ निरीक्षण और चालान की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।