Chamba News: सिटी में आज

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-.बिजली बंद रहेगी.... विद्युत उपमंडल चंबा-1 के सिटी-1 फीडर की मरम्मत और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई 11 केवी लाइन बिछाने के चलते सुबह नौ से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे परेल, बालू, तड़ोली, सुल्तानपुर, चंबी, गलू और ओवड़ी सहित अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे। कार्य मौसम पर निर्भर रहेगा।निर्माण कार्य... आईटीआई के समीप स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के समीप सड़क विस्तारीकरण को लेकर सुबह 10:00 बजे डंगे का निर्माण कार्य आरंभ होगा।आज खासदौराजायजा : मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उपायुक्त मुकेश रेपसवाल होली में पूर्वाह्न 11 बजे व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।बैठकचर्चा : सार्वजनिक लाइब्रेरी तेलका में पार्किंग की समस्या को लेकर सुबह 10:30 बजे तेलका यूथ क्लब की बैठक होगी।कॅरिअर काउंसलिंगमार्गदर्शन : रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसलिंग शिविर में सुबह 10:45 बजे जिला रोजगार अधिकारी युवाओं का मार्ग दर्शन करेंगे।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।- आपातकालीन नंबर- 01899-222392