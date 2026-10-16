Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस की गाड़ी सुबह धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर भरवा सकते हैं।

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आज खास

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खेलकूद

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प्रतियोगिता : चंबा चौगान में खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 8 बजे से खेले जाएंगे।

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शिविर

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प्रभातफेरी : रावमापा करियां में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी सुबह 6 बजे प्रभातफेरी निकालेंगे।

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धार्मिक

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पूजा-अर्चना : मुगला स्थित शनिदेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना अपराह्न 4 बजे होगी।

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रामलीला का मंचन : चंबा चौगान में रामलीला का मंचन शाम 8 बजे से किया जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल



नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल



गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल



त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392



नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात