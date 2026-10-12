Chamba News: सिटी में आज

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बिजली बंद रहेगी... विद्युत उपमंडल चुवाड़ी के तहत मंगलवार और बुधवार को 11 केवी रायपुर फीडर के तहत बिजली की आपूर्ति सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक बाधित रहेगी। इस दौरान सरना, सलोह, ततरो, रैण, धोली, सड्डल, डोठ, रायपुर, ददरियाड़ा, जंद्रोग, गोधरा और सियूं में एचटी पोल बदलने और रखरखाव का कार्य किया जाएगा। शटडाउन मौसम पर निर्भर करेगा।

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आज खास

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खेलकूद

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समापन : चंबा चौगान में मंगलवार दोपहर 12 बजे मेडिकल कॉलेज की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।

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धार्मिक

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रामलीला : चंबा के कियाणी में अपराह्न 8 बजे रामलीला का मंचन किया जाएगा।

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पूजा-अर्चना : भलेई माता मंदिर में श्रद्धालु सुबह 8 बजे से पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लेंगे।

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राजनीति -- -- -- --

दौरा : विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भटियात के मलूंडा में दोपहर 12 बजे जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण करेंगे।

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शिक्षा

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शिविर : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकलू में शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवी सुबह 8 बजे योगाभ्यास करेंगे।

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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर

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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।

मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।

नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।

आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।

गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।

सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।

त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।

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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

- आपातकालीन नंबर- 01899-222392

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काम की बात