Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 01 Oct 2026 10:11 PM IST
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काम की बात
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बिजली बंद रहेगी... 11 केवी टुंडी और हटली फीडर के रखरखाव के चलते तीन अक्तूबर को सुबह नौ बजे से कार्य समाप्ति तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।
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आज खास
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बैठक
ग्राम सभा : जिले की विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
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खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान कुड़था और वांटेड इलेवन के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
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शिक्षा
अभियान : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाट में एनएसएस स्वयंसेवी परिसर की सफाई सुबह 9 बजे करेंगे।
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गांधी जयंती
कार्यक्रम : उपायुक्त कार्यालय गेट के पास परिसर में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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बिजली बंद रहेगी... 11 केवी टुंडी और हटली फीडर के रखरखाव के चलते तीन अक्तूबर को सुबह नौ बजे से कार्य समाप्ति तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।
आज खास
बैठक
ग्राम सभा : जिले की विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान कुड़था और वांटेड इलेवन के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
शिक्षा
अभियान : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाट में एनएसएस स्वयंसेवी परिसर की सफाई सुबह 9 बजे करेंगे।
गांधी जयंती
कार्यक्रम : उपायुक्त कार्यालय गेट के पास परिसर में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।