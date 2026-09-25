Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 25 Sep 2026 10:36 PM IST
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काम की बात
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी शहर में घरेलू गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। सभी उपभाेक्ता ओटीपी दिखाकर अपना सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं। पराशर गैस एजेंसी के मैनेजर राजमल ने बताया कि बिना ओटीपी के किसी भी उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा।
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आज खास
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बैठक
मंथन : भरमौर में जनजातीय विकास मंत्री की परियोजना सलाहकार समिति की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी।
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शिक्षा
शिविर : पीएमश्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवी सुबह 8 बजे से सफाई अभियान चलाएंगे।
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धार्मिक
पूजा-अर्चना : शनि देव मंदिर मुगला में सुबह 8 बजे से पूजा-अर्चना की जाएगी।
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खेलकूद
क्रिकेट : एचपीसीए अकादमी हरिपुर में युवा क्रिकेट का अभ्यास सुबह 8 बजे से करेंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. सुनील चौहान (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अश्वनी(कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी शहर में घरेलू गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। सभी उपभाेक्ता ओटीपी दिखाकर अपना सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं। पराशर गैस एजेंसी के मैनेजर राजमल ने बताया कि बिना ओटीपी के किसी भी उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा।
आज खास
बैठक
मंथन : भरमौर में जनजातीय विकास मंत्री की परियोजना सलाहकार समिति की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी।
शिक्षा
शिविर : पीएमश्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवी सुबह 8 बजे से सफाई अभियान चलाएंगे।
धार्मिक
पूजा-अर्चना : शनि देव मंदिर मुगला में सुबह 8 बजे से पूजा-अर्चना की जाएगी।
खेलकूद
क्रिकेट : एचपीसीए अकादमी हरिपुर में युवा क्रिकेट का अभ्यास सुबह 8 बजे से करेंगे।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. सुनील चौहान (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अश्वनी(कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।