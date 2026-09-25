Chamba News: जिला भाजपा प्रभारी विपिन परमार कल चंबा आएंगे
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 25 Sep 2026 10:47 PM IST
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सिहुंता (चंबा)। जिला भाजपा प्रभारी एवं पूर्व मंत्री विपिन सिंह परमार 27 सितंबर को जिला चंबा के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह विभिन्न मंडलों की बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।
वह सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक सिहुंता में मंडल बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर 1 से 2 बजे तक चुवाड़ी में मंडल बैठक में शिरकत करेंगे। शाम 7:30 बजे मंडल मां बैरा की छोटी टोली की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद रात्रि ठहराव बैरागढ़ में रहेगा। 28 सितंबर को सुबह 5 बजे वह पांगी के लिए रवाना होंगे। संवाद
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वह सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक सिहुंता में मंडल बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर 1 से 2 बजे तक चुवाड़ी में मंडल बैठक में शिरकत करेंगे। शाम 7:30 बजे मंडल मां बैरा की छोटी टोली की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद रात्रि ठहराव बैरागढ़ में रहेगा। 28 सितंबर को सुबह 5 बजे वह पांगी के लिए रवाना होंगे। संवाद
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