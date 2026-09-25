Chamba News: महामाई चंडी माता के दरबार में गूंजे मां के जयकारे
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 25 Sep 2026 10:53 PM IST
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मंगला (चंबा)। श्री महामाई चंडी माता मंदिर मंगला में वार्षिक भंडारे और विशाल जागरण का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। शुक्रवार दोपहर एक बजे से मंदिर परिसर में विशाल भंडारा लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां का प्रसाद ग्रहण किया।
रात नौ बजे से मां भगवती के विशाल जागरण का शुभारंभ हुआ। भजन गायकों और विभिन्न भजन मंडलियों ने रातभर मां की महिमा का गुणगान किया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भेंटें प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर किया। देर रात तक मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंजता रहा।
मंदिर सेवा समिति के सदस्यों सुधीर, रोहित, महिंद्र, भीम राज, विक्रम, सुरेंद्र, राजीव कुमार, नीरज कुमार, राकेश और बबलू ने बताया कि मंदिर में हर वर्ष वार्षिक भंडारे और जागरण का आयोजन किया जाता है। इसमें क्षेत्र के लोग बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संवाद
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रात नौ बजे से मां भगवती के विशाल जागरण का शुभारंभ हुआ। भजन गायकों और विभिन्न भजन मंडलियों ने रातभर मां की महिमा का गुणगान किया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भेंटें प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर किया। देर रात तक मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंजता रहा।
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मंदिर सेवा समिति के सदस्यों सुधीर, रोहित, महिंद्र, भीम राज, विक्रम, सुरेंद्र, राजीव कुमार, नीरज कुमार, राकेश और बबलू ने बताया कि मंदिर में हर वर्ष वार्षिक भंडारे और जागरण का आयोजन किया जाता है। इसमें क्षेत्र के लोग बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संवाद
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