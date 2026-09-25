Chamba News: महामाई चंडी माता के दरबार में गूंजे मां के जयकारे

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रात नौ बजे से मां भगवती के विशाल जागरण का शुभारंभ हुआ। भजन गायकों और विभिन्न भजन मंडलियों ने रातभर मां की महिमा का गुणगान किया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भेंटें प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर किया। देर रात तक मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंजता रहा।मंदिर सेवा समिति के सदस्यों सुधीर, रोहित, महिंद्र, भीम राज, विक्रम, सुरेंद्र, राजीव कुमार, नीरज कुमार, राकेश और बबलू ने बताया कि मंदिर में हर वर्ष वार्षिक भंडारे और जागरण का आयोजन किया जाता है। इसमें क्षेत्र के लोग बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संवाद