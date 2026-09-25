Chamba News: चुराह ने वॉलीबाल, सलूणी ने कबड्डी में मारी बाजी

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संवाद न्यूज एजेंसीचनेड़ (चंबा)। भनौता में तीन दिन तक चले अंडर-14 छात्रा जिला स्तरीय खेलकूद मुकाबलों में मैदान पर कहीं चुराह का दम दिखा तो कहीं सलूणी की छात्राओं ने बाजी मारी।राजकीय माध्यमिक विद्यालय भनौता में शुक्रवार को प्रतियोगिता का समापन हुआ। शिक्षा विभाग के ओएसडी उमाकांत आनंद ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया। छात्राओं ने मार्च पास्ट भी किया। वॉलीबाल के फाइनल में चुराह जोन ने सेंटर जोन-दो को हराकर खिताब जीता। कबड्डी में सलूणी जोन चैंपियन रहा और भटियात जोन उपविजेता बना। खो-खो में भी चुराह जोन विजेता रहा, जबकि सलूणी जोन को उपविजेता ट्रॉफी मिली। बैडमिंटन में सलूणी जोन ने पहला स्थान हासिल किया और सेंटर जोन-एक दूसरे स्थान पर रहा। टेबल टेनिस में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डलहौजी विजेता और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजपुरा उपविजेता रहा। हैंडबॉल का खिताब भी डलहौजी स्कूल के नाम रहा। उधर, सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी मोहिंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता सफल रही। छात्राओं ने अनुशासन और खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन किया।