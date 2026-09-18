Chamba News: सिटी में आज

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

--

--

--

--

--

गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी धड़ोग और शहर में सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता गैस बुकिंग ओटीपी नंबर सहित अपना सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी पराशर गैस एजेंसी के मैनेजर राजमल ने दी।आज खासधार्मिकभंडारा : शिव मंदिर लुणार कियानी में भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से होगापूजा-अर्चना : शनिदेव मंदिर मुगला में पूजा-अर्चना सुबह 6 बजे से होगी।शिक्षाविज्ञान मेला : बॉयज स्कूल चंबा में विज्ञान मेले का समापन दोपहर 2 बजे होगा।खेलकूदक्रिकेट : चंबा चौगान में एएमपी इलेवन और ककियां के बीच मैच सुबह 10 बजे से खेला जाएगा।प्रतियोगिता : बनीखेत में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान सुबह 8 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।चंबा मेडिकल कॉलेज में शनिवार को मणिमहेश यात्रा की छुट्टी के चलते ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। मरीज उपचार के लिए इमरजेंसी में स्वास्थ्य परामर्श ले सकते हैं।मोहम्मद अयूब