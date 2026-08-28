Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 28 Aug 2026 10:22 PM IST
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काम की बात
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आठ को होगा कार्यक्रम... राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 8 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित होगा। उपायुक्त ने इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित करने और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से 18 सितंबर को विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
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आज खास
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पूजा-अर्चना : शनिदेव मंदिर मुगला में सुबह 8 बजे से पूजा-अर्चना होगी।
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खेलकूद : रावमापा सिहुंता में छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
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प्रतियोगिता : राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर चंबा चौगान में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से होगी।
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कार्यक्रम : डलहौजी में जन्माष्टमी महोत्सव और श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा।
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जनगणना : भरमौर में जनगणना को लेकर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल
मेडिसिन : डॉ. उमर जलाली (कमरा नंबर-213)। प्रथम मंजिल।
नेत्र ओपीडी : डॉ आदित्य (कमरा नंबर-423)।चतुर्थ मंजिल।
आर्थो : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207)। प्रथम मंजिल।
गायनी : डॉ. सोनम (कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल।
सर्जरी : डॉ. रोहित(कमरा नंबर-209)। प्रथम मंजिल।
त्वचा रोग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317)। द्वितीय मंजिल।
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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392
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आठ को होगा कार्यक्रम... राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 8 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित होगा। उपायुक्त ने इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित करने और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से 18 सितंबर को विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
आज खास
पूजा-अर्चना : शनिदेव मंदिर मुगला में सुबह 8 बजे से पूजा-अर्चना होगी।
खेलकूद : रावमापा सिहुंता में छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
प्रतियोगिता : राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर चंबा चौगान में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से होगी।
कार्यक्रम : डलहौजी में जन्माष्टमी महोत्सव और श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा।
जनगणना : भरमौर में जनगणना को लेकर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल
मेडिसिन : डॉ. उमर जलाली (कमरा नंबर-213)। प्रथम मंजिल।
नेत्र ओपीडी : डॉ आदित्य (कमरा नंबर-423)।चतुर्थ मंजिल।
आर्थो : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207)। प्रथम मंजिल।
गायनी : डॉ. सोनम (कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल।
सर्जरी : डॉ. रोहित(कमरा नंबर-209)। प्रथम मंजिल।
त्वचा रोग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317)। द्वितीय मंजिल।
- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392