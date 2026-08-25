Chamba News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:24 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:24 AM IST
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प्रशिक्षण - डलहौजी और भरमौर में जनगणना के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होगा।
ईद - राजपुरा स्थित मस्जिद में ईद मिलाद उन नवी पर धार्मिक आयोजन सुबह 10 बजे से होगा।
छिंज मेला - सरोल में छिंज मेला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा।
क्रिकेट - एचपीसीए क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 8 बजे से लगेगा।
गैस सप्लाई - करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर वितरित करेगी।
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ईद - राजपुरा स्थित मस्जिद में ईद मिलाद उन नवी पर धार्मिक आयोजन सुबह 10 बजे से होगा।
छिंज मेला - सरोल में छिंज मेला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा।
क्रिकेट - एचपीसीए क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 8 बजे से लगेगा।
गैस सप्लाई - करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर वितरित करेगी।