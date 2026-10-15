Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 15 Oct 2026 10:32 PM IST
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काम की बात
गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस की गाड़ी पूर्वाह्न 11 बजे करियां नाला के समीप उपलब्ध रहेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर भरवा सकते हैं। इसके अलावा एक गाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी भेजी जाएगी।
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आज खास
खेलकूद
शिविर : पुलिस मैदान बारगाह स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे से शुरू होगा।
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प्रशिक्षण : हरिपुर स्थित एचपीसीए क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे से होगा।
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शिक्षा
प्रमाणिकता : प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कागजों की प्रमाणिकता सुबह 10 बजे से होगी।
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योगाभ्यास : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करियां में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 7 बजे योगाभ्यास शिविर होगा।
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रोजगार
काउंसलिंग : जिला रोजगार कार्यालय चंबा में काउंसलिंग सत्र दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा।
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मेडिकल कॉलेज
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ओपीडी: सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक
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बाल रोग विभाग: डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग: डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस की गाड़ी पूर्वाह्न 11 बजे करियां नाला के समीप उपलब्ध रहेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर भरवा सकते हैं। इसके अलावा एक गाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी भेजी जाएगी।
आज खास
खेलकूद
शिविर : पुलिस मैदान बारगाह स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे से शुरू होगा।
प्रशिक्षण : हरिपुर स्थित एचपीसीए क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे से होगा।
शिक्षा
प्रमाणिकता : प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कागजों की प्रमाणिकता सुबह 10 बजे से होगी।
योगाभ्यास : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करियां में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 7 बजे योगाभ्यास शिविर होगा।
रोजगार
काउंसलिंग : जिला रोजगार कार्यालय चंबा में काउंसलिंग सत्र दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेज
ओपीडी: सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक
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बाल रोग विभाग: डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग: डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।