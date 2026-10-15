Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस की गाड़ी पूर्वाह्न 11 बजे करियां नाला के समीप उपलब्ध रहेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर भरवा सकते हैं। इसके अलावा एक गाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी भेजी जाएगी।आज खासखेलकूदशिविर : पुलिस मैदान बारगाह स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे से शुरू होगा।प्रशिक्षण : हरिपुर स्थित एचपीसीए क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे से होगा।शिक्षाप्रमाणिकता : प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कागजों की प्रमाणिकता सुबह 10 बजे से होगी।योगाभ्यास : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करियां में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 7 बजे योगाभ्यास शिविर होगा।रोजगारकाउंसलिंग : जिला रोजगार कार्यालय चंबा में काउंसलिंग सत्र दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा।मेडिकल कॉलेजओपीडी: सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तकबाल रोग विभाग: डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तलमेडिसिन विभाग: डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तलनेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तलआर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तलगायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तलसर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तलत्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तलआपातकालीन नंबर 01899-222392नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।