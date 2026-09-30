Chamba News: सिटी में आज

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बिछाई जाएगी तारकोल... लोक निर्माण विभाग की ओर से चन्हाल खड्ड से लेकर छलाड़ा तक तारकोल बिछाने का कार्य किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी।

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आज खास

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बैठक

गेट मीटिंग : एचआरटीसी के कर्मचारी चंबा वर्कशॉप में सुबह 9 बजे गेट मीटिंग करेंगे।

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शिक्षा

अभियान : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाट में एनएसएस शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेवी स्कूल परिसर में सुबह 10 बजे से सफाई अभियान चलाएंगे।

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खेलकूद

कबड्डी : खेलो इंडिया सेंटर चमीणू में खिलाड़ियों को कबड्डी का प्रशिक्षण पूर्वाह्न 11 बजे से दिया जाएगा।

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महिला उत्थान

प्रशिक्षण : हैंडलूम हैंडीक्राफट चंबा की ओर से भरमौर में खुले सेंटर में महिलाओं को चंबा शॉल का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दिया जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज

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ओपीडी : सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक

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बाल रोग विभाग: डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग: डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात