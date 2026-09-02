Chamba News: दो दिन से सड़क पर खड़ी एचआरटीसी बस, लग रहा जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 03 Sep 2026 05:47 AM IST
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सलूणी (चंबा)। सलूणी में तकनीकी खराबी के चलते एचआरटीसी की एक बस दो दिन से सड़क के किनारे खड़ी है। सड़क पहले ही सीमित चौड़ाई वाली है और बस के खड़े रहने से रास्ता और संकरा हो गया है।
इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ बार-बार जाम लग रहा है। खासकर बसों और बड़े वाहनों को मोड़ने में चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय निवासी पीयूष राणा, अमन कुमार, संदीप कुमार, करन कुमार, कमलेश कुमार और खेम राज ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण बस दो दिन से उक्त स्थान पर खड़ी है। बस को सड़क किनारे से नहीं हटाए जाने के कारण रोजाना जाम की स्थिति बन रही है।
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उन्होंने परिवहन निगम से बस को जल्द ठीक करवाने या सुरक्षित स्थान पर हटाने की मांग की है। उधर, एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने कहा कि मामला ध्यान में लाया गया है। बस की मरम्मत करके उसे दुरुस्त करवाकर रूट पर भेजा जाएगा।
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इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ बार-बार जाम लग रहा है। खासकर बसों और बड़े वाहनों को मोड़ने में चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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स्थानीय निवासी पीयूष राणा, अमन कुमार, संदीप कुमार, करन कुमार, कमलेश कुमार और खेम राज ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण बस दो दिन से उक्त स्थान पर खड़ी है। बस को सड़क किनारे से नहीं हटाए जाने के कारण रोजाना जाम की स्थिति बन रही है।
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उन्होंने परिवहन निगम से बस को जल्द ठीक करवाने या सुरक्षित स्थान पर हटाने की मांग की है। उधर, एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने कहा कि मामला ध्यान में लाया गया है। बस की मरम्मत करके उसे दुरुस्त करवाकर रूट पर भेजा जाएगा।