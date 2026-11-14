Chamba News: चंबा के चार प्रधानाचार्यों को मिली नई तैनाती

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। प्रदेश के 51 नवपदोन्नत प्रधानाचार्यों (स्कूल कैडर) को नई तैनाती दी गई है। इनमें जिले के चार प्रधानाचार्य शामिल हैं।शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संजीव कुमार को राजकीय उच्च विद्यालय अन्नानेहार से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ा, वंदना मरवाह को भटका से बग्गी, पंकज कपूर को जटकरी से रांदोह और कश्मीरी लाल को बाई का बाग से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चरड़ा में तैनात किया गया है।विभाग ने सभी नवपदोन्नत प्रधानाचार्यों को नए विद्यालयों में शीघ्र कार्यभार संभालने और इसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विद्यालय के सीबीएसई से संबद्ध होने या चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार उपलब्ध होने की स्थिति में प्रधानाचार्यों को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।उधर, उच्च शिक्षा उपनिदेशक चंबा विकास महाजन ने बताया कि नवपदोन्नत प्रधानाचार्यों की सूची में जिले के चार अधिकारी शामिल हैं। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई तैनाती से संबंधित विद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।