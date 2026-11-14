Chamba News: भाजपा मंडल भंजराडू की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर

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संवाद न्यूज एजेंसीतीसा (चंबा)। भाजपा मंडल भंजराडू की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया।बैठक में आगामी पार्टी कार्यक्रमों को सफल बनाने और उनमें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। मंडल अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ संगठन के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की नीतियों और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाएं। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को निरंतर गति देने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर सहमति बनी। संवाद