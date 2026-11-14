Chamba News: बैरा जोन ने भरमौर को आठ विकेट से दी शिकस्त

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यह जानकारी प्रतियोगिता आयोजन सचिव राजीव सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि इस मैच में भरमौर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 97 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैरा जोन की टीम ने आठ विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ् बैरा जोन ने प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश किया। संवाद

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चंबा। ऐतिहासिक चौगान में चल रही राजकुमार ब्रिजेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत एक मैच खेला गया। इस मैच में बैरा जोन की टीम ने भरमौर को दो विकेट से हराया।