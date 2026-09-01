Chamba News: भरमौर हाईवे पर चार नाके, रोके जा रहे बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालु

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चंबा। भरमौर हाईवे पर लगाए गए पुलिस नाकों पर बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को मणिमहेश यात्रा पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। मंगलवार को एडीएम अमित मैहरा, एसडीएम चिराग शर्मा और एएसपी दिनेश शर्मा ने नाकों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के पंजीकरण की स्वयं जांच करने के साथ उन्हें जरूरी मार्गदर्शन भी दिया। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि हाईवे पर चार नाके लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के पंजीकरण की जांच की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए नाकों पर पंजीकरण संबंधी सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। संवाद