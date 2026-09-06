Chamba News: कंपनी के पूर्व कर्मचारी पर 10 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। कंपनी के फंड का दुरुपयोग और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आर्टनुमा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के महाप्रबंधक महेश कुमार ने दिल्ली निवासी विवेक सेन के खिलाफ पुलिस थाना सदर में यह प्राथमिकी दर्ज करवाई।उन्होंने आरोप लगाया है कि विवेक सेन उनकी कंपनी का पूर्व कर्मचारी रहा है। आरोप है कि उसने धोखाधड़ी और जालसाजी करते हुए कंपनी के फंड का कथित रूप से गलत इस्तेमाल किया। उसकी अनियमितताओं के कारण कंपनी को एनएचपीसी चमेरा-दो परियोजना से संबंधित कार्य में करीब 10 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जिन अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, उससे जुड़े सभी दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।