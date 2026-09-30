Chamba News: नर्सिंग कॉलेज के लिए चंबा में आखिरी पड़ताल शुरू

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जल्द आएगी अमरू यूनिवर्सिटी की टीम, एक महीने में शुरू होगा कोर्स, पहले सत्र के लिए मिली हैं 60 सीटेंसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। चंबा में बीएससी नर्सिंग कॉलेज शुरू करने के लिए राज्य नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की टीम चंबा में निरीक्षण करने पहुंची है। नर्सिंग रजिस्ट्रार अपनी टीम के साथ मेडिकल कॉलेज में जाकर जांच पड़ताल कर रही है।सरोल में इस कॉलेज को चलाने के लिए जगह चिह्नित की गई है। काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर ही चंबा में कॉलेज को शुरू करने की अनुमति मिलेगी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीम ने निरीक्षण के दौरान सकारात्मक रुख दिखाया। इससे यही लग रहा है कि कॉलेज को शुरू करने में उनकी हरी झंडी शीघ्र मिल सकती है। हालांकि, काउंसिल के निरीक्षण के बाद अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की टीम यहां औचक निरीक्षण करेगी। उनकी रिपोर्ट भी कॉलेज की शुरुआत के लिए काफी मायने रखती है।जिले में बीएससी नर्सिंग कॉलेज शुरू करने के लिए लोग कई सालों से मांग कर रहे थे। इससे पहले बीएससी नर्सिंग करने के लिए छात्रों को बाहरी राज्यों में जाना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें अपने ही जिले में यह सुविधा प्राप्त होगी। इससे आने वाले समय में स्टाफ नर्सों की कमी दूर होगी। सरकार ने चंबा में चलने वाले कॉलेज के लिए 60 सीटों की स्वीकृति दी है।मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पंकज गुप्ता की कार्यशैली को देखते हुए सरकार ने उन्हें बीएससी नर्सिंग कॉलेज का प्राचार्य भी नियुक्त किया है। जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब उन्हें दो-दो काॅलेजों का बतौर प्राचार्य कार्यभार संभालना पड़ेगा।प्राचार्य डॉ. पंकज गुप्ता ने बताया कि एक महीने में कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। सरकारी और विभागीय स्तर की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जा रहा है। चंबा के बच्चों को अब बीएससी नर्सिंग करने के लिए निजी कॉलेजों में लाखों रुपये नहीं खर्च करने पड़ेंगे।