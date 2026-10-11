Chamba News: बारिश भी नहीं रोक पाई कदम, जातर लेकर माता के दरबार पहुंचे श्रद्धालु

हवन कर मांगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद, जयकारों के बीच निभाई धार्मिक परंपरासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। आसमान से बरसती बूंदें और रास्तों की मुश्किलें भी श्रद्धालुओं की आस्था के आगे छोटी पड़ गईं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालु जातर लेकर पैदल ही कस्से वाली माता के दरबार पहुंचे।बारिश के बीच मंदिर में माता के जयकारे गूंजते रहे और भक्तों ने शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।नवरात्र के शुभारंभ पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम खराब होने के बावजूद भक्तों के उत्साह में कमी नहीं दिखी। जातर लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर में विधिवत हवन करवाया और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने माता से परिवार की खुशहाली और सुख-शांति की प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी देवी चंद ने बताया कि बारिश के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ रही। जातर लेकर पहुंचे भक्तों का विधिवत हवन करवाया गया।