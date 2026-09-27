Chamba News: चंबा में ग्रामीण पर्यटन को आजीविका से जोड़ने पर जोर

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उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद देखे, साहसिक पर्यटन और घर-आधारित पर्यटन की संभावनाएं जानींसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर ‘चलो चंबा’ के तहत द्वाट महादेव में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि चंबा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय आजीविका से जोड़ने की दिशा में काम किया जाना चाहिए।उपायुक्त ने कहा कि पर्यटन के माध्यम से प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने के साथ स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ाई जा सकती है। युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, कृषि, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और घर-आधारित पर्यटन को ग्रामीण पर्यटन की ताकत बताया।कार्यक्रम में हिम सखी, हिम स्वाद, गाबदिका और द्वाट महादेव स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई। पहाड़ ट्रस्ट ने पारंपरिक बीजों और स्थानीय कृषि ज्ञान की जानकारी दी। साहसिक पर्यटन गतिविधियों से संबंधित उपकरणों और उनके उपयोग को लेकर भी सत्र हुआ।उपायुक्त ने घर-आधारित पर्यटन इकाइयों का दौरा कर संचालकों और ग्रामीणों से संवाद किया। लोकनृत्य, गांव भ्रमण, पौधरोपण और अनुभव साझा करने जैसी गतिविधियां भी हुईं। खज्जियार और द्वाट महादेव के सामुदायिक प्रतिनिधियों ने पर्यटन से जुड़े अनुभव साझा किए। इस दौरान डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए स्थानीय उत्पादों और पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान दिलाने पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह, विनोद कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।