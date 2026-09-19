Chamba News: चांजू जातर में गूंजे ढोल, चुराही नाटी ने मोहा मन

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मेले में चुराही नाटी मुख्य आकर्षण रही। ढोल-नगाड़ों की थाप पर महिला-पुरुषों ने सामूहिक नाटी डालकर पारंपरिक संस्कृति का प्रदर्शन किया। नाटी के दौरान गढ़ मैदान में उत्सव का माहौल बना रहा और लोगों ने खूब आनंद लिया। विज्ञापन

मेले के सफल आयोजन में ग्राम पंचायत चांजू के प्रधान विनोद कुमार और उमा ठाकुर का विशेष सहयोग रहा। स्थानीय लोगों ने आयोजन से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। संवाद मेले में चुराही नाटी मुख्य आकर्षण रही। ढोल-नगाड़ों की थाप पर महिला-पुरुषों ने सामूहिक नाटी डालकर पारंपरिक संस्कृति का प्रदर्शन किया। नाटी के दौरान गढ़ मैदान में उत्सव का माहौल बना रहा और लोगों ने खूब आनंद लिया।मेले के सफल आयोजन में ग्राम पंचायत चांजू के प्रधान विनोद कुमार और उमा ठाकुर का विशेष सहयोग रहा। स्थानीय लोगों ने आयोजन से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। संवाद

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चुराह (चंबा)। ग्राम पंचायत चांजू में आयोजित दो दिवसीय पारंपरिक जातर मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। गढ़ मैदान में आयोजित मेले में क्षेत्रवासियों के साथ आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस दौरान चुराही लोक संस्कृति और परंपराओं की शानदार झलक देखने को मिली।