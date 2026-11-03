Chamba News: सीएम दौरे से पहले जागा विभाग, चार साल बाद शुरू हुई लिल्ह सड़क की टारिंग

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भाजपा युवा मोर्चा त्रिलोचन महादेव मंडल के महामंत्री अक्षय ठाकुर ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चार वर्षों तक ग्रामीण धूल-मिट्टी और गड्ढों से परेशान रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना मिलते ही टारिंग शुरू कर दी गई।उन्होंने कहा कि सड़कें वीआईपी दौरे के लिए नहीं बल्कि आम जनता की सुविधा के लिए बनाई जानी चाहिए। उन्होंने भरमौर क्षेत्र की अन्य खस्ताहाल सड़कों की भी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करवाने की मांग की।लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राकेश मरोल ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले लिल्ह की कच्ची सड़क को पक्का किया जा रहा है।