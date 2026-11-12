Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Bagga Bridge reopens after a week; brings relief to residents of Bharmour-Holi

Chamba News: सप्ताह बाद खुला बग्गा पुल, भरमौर-होली के लोगों को राहत

Thu, 12 Nov 2026 10:37 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 12 Nov 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
Bagga Bridge reopens after a week; brings relief to residents of Bharmour-Holi
भरमौर-पठानकोट हाईवे पर वाहनोंके लिए बहाल बग्गा पुल से गुजरतेवाहन। प्रबंधन।
लोहे की प्लेटें हिलने से बंद किया था यातायात, मरम्मत के बाद वाहनों की आवाजाही बहाल
विज्ञापन

31 पंचायतों की करीब 1.10 लाख आबादी को मिली राहत, किसानों-बागवानों की उपज का रास्ता भी खुला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बग्गा स्थित रावी नदी के पुल पर वीरवार से फिर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई।
लोहे की प्लेटों की मरम्मत के बाद हाईवे प्रबंधन ने करीब एक सप्ताह से बंद पड़े इस पुल को यातायात के लिए खोल दिया है। इससे भरमौर और होली उपमंडल के लोगों, वाहन चालकों और किसानों-बागवानों ने राहत की सांस ली है।
दरअसल, पुल पर बिछाई गई लोहे की प्लेटें हिलने लगी थीं। इससे वाहनों के गुजरने के दौरान हादसे की आशंका बनी हुई थी। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एनएचपीसी प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके बाद पुल पर बैरिकेडिंग कर यातायात रोक दिया गया था। इस दौरान वाहनों को डैम वाले वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा था।
विज्ञापन

स्थानीय निवासी रजनीश कुमार, प्रमोद कुमार, केशव, दलीप कुमार, नारायण सिंह और अमर चंद ने बताया कि पुल खुलने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बग्गा पुल भरमौर और होली उपमंडल को जोड़ने वाला अहम संपर्क मार्ग है। भरमौर विकास खंड की 31 पंचायतों की करीब 1.10 लाख आबादी की आवाजाही इसी पर निर्भर है। जलविद्युत परियोजनाओं की भारी मशीनरी के अलावा किसानों-बागवानों की नकदी फसलें, खासकर सेब और राजमा, इसी रास्ते से बाहरी जिलों की मंडियों तक पहुंचाई जाती हैं। ऐसे में पुल बंद रहने से आवागमन के साथ कृषि और परियोजनाओं से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित हो रही थीं। उधर, हाईवे प्रबंधन के साइट इंचार्ज साहिल ने बताया कि पुल की लोहे की प्लेटों की आवश्यक मरम्मत करवा दी गई है। इसके बाद वीरवार को यातायात बहाल कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed