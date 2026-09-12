Chamba News: पेंशनरों की लंबित देनदारियां जल्द चुकाने की मांग

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11 प्रतिशत डीए की किस्त समेत कई वित्तीय देनदारियां लंबित, सरकार की कार्यप्रणाली पर जताया रोषसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। सेवानिवृत्त आंबेडकर कर्मचारी संघ की मासिक बैठक शनिवार को धड़ोग में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष भीम राज वर्धन ने की। इसमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया और पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।बैठक में पेंशनरों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के रवैये पर रोष जताया गया। सदस्यों ने कहा कि विधानसभा के पटल पर कई बार घोषणाएं और आश्वासन दिए गए, लेकिन पेंशनरों को उनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। इससे पेंशनरों में नाराजगी बढ़ रही है।सदस्यों ने कहा कि मांगों के समर्थन में पेंशनरों ने एक सितंबर को आंबेडकर भवन, शिमला में विशाल रैली भी की थी। इसके बावजूद लंबित मांगों के समाधान की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।संघ सदस्यों ने कहा कि वर्तमान सरकार के करीब चार साल के कार्यकाल में नियमानुसार महंगाई भत्ते की आठ किस्तें जारी होनी थीं, लेकिन सभी किस्तें नहीं मिली हैं। 11 प्रतिशत डीए की किस्त समेत कई वित्तीय देनदारियां अब भी लंबित हैं।उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय संकट के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि नई नियुक्तियों और सरकारी वाहनों की खरीद पर खर्च किया जा रहा है। संघ ने सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की। साथ ही पेंशनरों के आंदोलन को आगे भी समर्थन देने की बात कही।