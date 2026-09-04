Chamba News: किहार से हरिद्वार तक सीधी बस की मांग

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उन्होंने संघणी-शिमला वाया टांडा, सलूणी-भंजराड़ू वाया कंधवारा-भड़ेला-लाहरा, आयल-चंबा वाया सुखधार-बरोटी और चंबा-आयल वाया बरोटी-सुखधार बस सेवाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा।कमली योगी ने कहा कि इन रूटों पर बस सुविधा शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर किहार से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से लोगों को लंबी दूरी के सफर में सुविधा होगी।उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। इनमें से कुछ रूटों पर जल्द बसें उपलब्ध करवाने, जबकि शेष मांगों को अगले चरण में पूरा करने का प्रयास करने की बात कही गई है।