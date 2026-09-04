Chamba News: किहार से हरिद्वार तक सीधी बस की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 05 Sep 2026 04:09 AM IST
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सलूणी (चंबा)। किहार वार्ड की जिला परिषद सदस्य कमली योगी ने क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के समक्ष नई बसें चलाने और किहार से हरिद्वार तक सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग उठाई है।
उन्होंने संघणी-शिमला वाया टांडा, सलूणी-भंजराड़ू वाया कंधवारा-भड़ेला-लाहरा, आयल-चंबा वाया सुखधार-बरोटी और चंबा-आयल वाया बरोटी-सुखधार बस सेवाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा।
कमली योगी ने कहा कि इन रूटों पर बस सुविधा शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर किहार से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से लोगों को लंबी दूरी के सफर में सुविधा होगी।
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उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। इनमें से कुछ रूटों पर जल्द बसें उपलब्ध करवाने, जबकि शेष मांगों को अगले चरण में पूरा करने का प्रयास करने की बात कही गई है।
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उन्होंने संघणी-शिमला वाया टांडा, सलूणी-भंजराड़ू वाया कंधवारा-भड़ेला-लाहरा, आयल-चंबा वाया सुखधार-बरोटी और चंबा-आयल वाया बरोटी-सुखधार बस सेवाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा।
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कमली योगी ने कहा कि इन रूटों पर बस सुविधा शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर किहार से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से लोगों को लंबी दूरी के सफर में सुविधा होगी।
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उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। इनमें से कुछ रूटों पर जल्द बसें उपलब्ध करवाने, जबकि शेष मांगों को अगले चरण में पूरा करने का प्रयास करने की बात कही गई है।