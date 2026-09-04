Chamba News: कान्हा की भक्ति में झूमा चंबा, दिनभर पर लगते रहे जयकारे

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शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए। शहर में शोभायात्रा के पहुंचने पर जगह-जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। लोगों ने प्रसाद वितरित किया और पुष्पवर्षा कर आस्था प्रकट की।विभिन्न स्थानों पर लंगर भी लगाए गए। शहर के मुख्य चौक पर नन्हे कान्हा ने मटकी फोड़ी। दही का प्रसाद लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। बच्चों और युवाओं में मटकी फोड़ कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह रहा।शोभायात्रा में शिव-पार्वती और राधा-कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बाहर से आए कलाकारों, पंजाबी कलाकारों और बैंड पार्टी ने प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय और खुशनुमा बना दिया। शिव की वेशभूषा में कलाकारों ने आग से जुड़े करतब दिखाकर लोगों को हैरत में डाल दिया।शोभायात्रा के मंदिर परिसर पहुंचने के बाद धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। देर शाम तक मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही।