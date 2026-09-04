Chamba News: चुराह जोन में झज्जाकोठी ने जीता कबड्डी का खिताब

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कबड्डी के फाइनल में मेजबान झज्जाकोठी ने बघेईगढ़ को हराकर खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल में कोहाल ने खुशनगरी को पराजित कर ट्रॉफी जीती।बैडमिंटन में जुनास ने खुशनगरी को हराकर बाजी मारी। खो-खो के फाइनल में घुलेई ने भराड़ा को मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया।मार्च पास्ट में मेजबान झज्जाकोठी स्कूल प्रथम रहा। समापन समारोह में एसएमसी अध्यक्ष लेखराज ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया और प्रतिभागी छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी।