Chamba News: चुराह जोन में झज्जाकोठी ने जीता कबड्डी का खिताब
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 05 Sep 2026 10:32 AM IST
विज्ञापन
चुराह (चंबा)। उपमंडल चुराह के झज्जाकोठी स्कूल में आयोजित चुराह जोन अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। अंतिम दिन विभिन्न खेलों के फाइनल मुकाबलों में छात्राओं ने शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
कबड्डी के फाइनल में मेजबान झज्जाकोठी ने बघेईगढ़ को हराकर खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल में कोहाल ने खुशनगरी को पराजित कर ट्रॉफी जीती।
बैडमिंटन में जुनास ने खुशनगरी को हराकर बाजी मारी। खो-खो के फाइनल में घुलेई ने भराड़ा को मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया।मार्च पास्ट में मेजबान झज्जाकोठी स्कूल प्रथम रहा। समापन समारोह में एसएमसी अध्यक्ष लेखराज ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया और प्रतिभागी छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
विज्ञापन
कबड्डी के फाइनल में मेजबान झज्जाकोठी ने बघेईगढ़ को हराकर खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल में कोहाल ने खुशनगरी को पराजित कर ट्रॉफी जीती।
बैडमिंटन में जुनास ने खुशनगरी को हराकर बाजी मारी। खो-खो के फाइनल में घुलेई ने भराड़ा को मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया।मार्च पास्ट में मेजबान झज्जाकोठी स्कूल प्रथम रहा। समापन समारोह में एसएमसी अध्यक्ष लेखराज ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
विज्ञापन
उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया और प्रतिभागी छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी।