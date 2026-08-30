Chamba News: वीकेंड पर खज्जियार में उमड़ी पर्यटकों की भीड़

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सुबह से ही देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई।खज्जियार पहुंचे पर्यटकों ने हरे-भरे मैदान और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ मनोरंजक गतिविधियों में भी खूब मस्ती की। पर्यटकों ने घुड़सवारी का लुत्फ उठाया जबकि बच्चों और युवाओं में रोलिंग बॉल को लेकर खासा उत्साह दिखा। कई पर्यटकों ने इन यादगार पलों को कैमरों में भी कैद किया।पर्यटकों की बढ़ी आवाजाही से स्थानीय होटल कारोबारियों, दुकानदारों और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल उठे। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा, जिससे पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। संवाद