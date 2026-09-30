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Chamba News: नौ फेसबुक पेज के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत

Wed, 30 Sep 2026 10:18 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 30 Sep 2026 10:18 PM IST
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Complaint filed with the police against nine Facebook pages.
चंबा। मेडिकल कॉलेज चंबा को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भ्रामक प्रचार करने वाले नौ फेसबुक पेज के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की है।
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बुधवार को प्रेस वार्ता में मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बिना अधिकारियों का पक्ष लिए सोशल मीडिया पर मनमाने तरीके से सामग्री प्रसारित की जा रही है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश कर मरीजों से जानकारी लिए बिना खबरें प्रसारित करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में बद्दी में हुई घटना को चंबा से जोड़कर इस तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे यहां के डॉक्टरों को लेकर गलत संदेश गया।
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उन्होंने बताया कि नौ फेसबुक पेज के स्क्रीनशॉट के साथ उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और साइबर अपराध शाखा में शिकायत दी गई है। इस दौरान प्राचार्य डॉ. पंकज गुप्ता और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रदीप सिंह भी मौजूद रहे। संवाद
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