Chamba News: नौ फेसबुक पेज के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार को प्रेस वार्ता में मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बिना अधिकारियों का पक्ष लिए सोशल मीडिया पर मनमाने तरीके से सामग्री प्रसारित की जा रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश कर मरीजों से जानकारी लिए बिना खबरें प्रसारित करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में बद्दी में हुई घटना को चंबा से जोड़कर इस तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे यहां के डॉक्टरों को लेकर गलत संदेश गया।उन्होंने बताया कि नौ फेसबुक पेज के स्क्रीनशॉट के साथ उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और साइबर अपराध शाखा में शिकायत दी गई है। इस दौरान प्राचार्य डॉ. पंकज गुप्ता और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रदीप सिंह भी मौजूद रहे। संवाद